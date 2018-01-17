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DHA YURT Lastiği patlayan kamyon devrildi, şoför öldü

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 00:18 | Son Güncelleme 4 saat önce

DÜZCE'de, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrilen kamyonun şoförü öldü.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, D-655 karayolu Şifalısu mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Raci Kırandı (30) yönetimindeki 67 EA 907 plakalı mıcır yüklü kamyon, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Şoför mahallinde sıkışan Raci Kırandı, yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Raci Kırandı'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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