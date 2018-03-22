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DHA YURT - Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı, 1 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:48 | Son Güncelleme

Trabzon’un Maçka ilçesinde, içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapılan şüpheli bir aracı takibe alan polis otosu dereye uçtu.

Trabzon’un Maçka ilçesinde, içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapılan şüpheli bir aracı takibe alan polis otosu dereye uçtu. Kazada, polis memuru Yunus Çavdar (35) şehit oldu, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp polis memuru için 200 kişilik ekiple arama çalışması başllatıldı.

Kaza, saat 01:30 sıralarında Maçka ilçesi Çatak Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu 61 DL 809 polis otosu, Gümüşhane istikametinden gelen ve içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapılan şüpheli bir aracı takibe aldığı sırada, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Değirmen deresine uçtu. Kazada, polis memuru Yunus Çavdar şehit oldu, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri ve vatandaşların yardımıyla şehit polis memuru Yunus Çavdar’ın cenazesi araçtan çıkarıldı. Yola çıkmayı başaran yaralı polis memuru İzzet Kazaz ise ambulansla götürüldüğü Maçka Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Şehit polis memuru Yunus Çavdar’ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

200 KİŞİLİK EKİP ARAMA BAŞLATTI
Kazada suda akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması için sabah saatlerinde bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye ekiplerinin karadan sürdürdüğü arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterde havadan destek verdi. Sahil Güvenlik ve polis dalgıç ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarına vatandaşlarda kıyıdan eşlik etti. 200 kişilik arama ekibi kazanın yaşandığı Çatak Köprüsünden başlayarak denize kadar olan 25 kilometrelik alanı tarayacak. Trabzon AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı, 200 kişilik bir ekiple arama çalışması başlattıklarını belirterek “25 kilometrelik dere boyunca arama yapacağız. Sonuç almayı ümit ediyoruz. Bulana kadar arama çalışmalarımız sürecek” dedi.

‘DOĞDUĞUM TOPRAKLARA HİZMET ETMEK İSTİYORUM’
Kazada şehit olan polis memuru Yunus Çavdar’ın 6 yıl süreyle Siirt’te görev yaptığı ve başarılı çalışmalarından dolayı ‘Üstün Başarı Belgesi’ ile ödüllendirildiği ortaya çıktı. Törenle ödülünü alan Çavdar, ‘Doğduğum topraklara da hizmet etmek istiyorum’ diyerek tayinini memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine aldırmıştı. Şehit polis memuru Yunus Çavdar’ın evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Gece olay yerinde cesedin çıkarılması
-Gündüz olay yeri detayları
-Arama çalışması detaylar
-AFAD İL Müdürü açıklaması
-Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)

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