DHA YURT - Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı, 1 kayıp

Trabzon’un Maçka ilçesinde, içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapılan şüpheli bir aracı takibe alan polis otosu dereye uçtu. Kazada, polis memuru Yunus Çavdar (35) şehit oldu, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp polis memuru için 200 kişilik ekiple arama çalışması başllatıldı.

Kaza, saat 01:30 sıralarında Maçka ilçesi Çatak Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu 61 DL 809 polis otosu, Gümüşhane istikametinden gelen ve içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapılan şüpheli bir aracı takibe aldığı sırada, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Değirmen deresine uçtu. Kazada, polis memuru Yunus Çavdar şehit oldu, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri ve vatandaşların yardımıyla şehit polis memuru Yunus Çavdar’ın cenazesi araçtan çıkarıldı. Yola çıkmayı başaran yaralı polis memuru İzzet Kazaz ise ambulansla götürüldüğü Maçka Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Şehit polis memuru Yunus Çavdar’ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.