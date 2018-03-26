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DHA YURT - Madeni yağ yüklü tanker yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, Bolu Dağı'ndan aşağı inerken frenleri boşalan madeni yağ yüklü tanker, orta refüje çarparak alev aldı.

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, Bolu Dağı'ndan aşağı inerken frenleri boşalan madeni yağ yüklü tanker, orta refüje çarparak alev aldı. Aracın yandığı sırada yaşanan patlamalar çevrede panik yarattı.

Olay akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kazım Gök idaresindeki 71 DY 466 plakalı madeni yağ yüklü tankerin fenleri boşaldı. Tankeri durduramayan Kazım Gök, etrafta bulunan evlere girmemek için aracı orta refüje çıkardı. Lastiği patlayan tankerin balataları tutuştu. Araçta sıkışan, bacağı kırılan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Tanker alev alev yanarken, yaşanan patlamalar korku yarattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Vatandaşlar, "Önce büyük bir gürültü duyduk. Daha sonra tankerden dumanlar çıkmaya başladı. Tanker sürücüsü içerideydi. Gittik çıkardık. Sağ bacağı kırıktı. Daha sonra tanker alev aldı" dedi.

Yol ulaşıma kapanırken, aracın söndürülmesi ile yaklaşık 1 saat sonra ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Vatandaşların çektiği patlama görüntüleri
Vatandaşlarla röp
Yaralı sürücünün ambulansa alınırken görüntüsü
İtfaiyenin söndürme çalışmaları ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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