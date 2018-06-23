DHA YURT - MAHSUR KALAN KADININ, KEPÇE İLE KURTARILMA ANLARI KAMERADA

Trabzon'un Arsin ilçesi Yolaç köyünde şiddetli yağmurla oluşan selde HES tüneli girişinde mahsur kalan bir kadın kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kadını kepçe ile bulunduğu yerden alarak yola indirdi. O anlar, kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kadının kepçe ile kurtarılması

Haber: Aleyna BAYRAM / TRABZON-DHA

