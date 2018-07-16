DHA YURT - MALATYA'DA OTOBÜS ŞOFÖRÜNE DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRI KAMEREDA

Olay, geçen Cuma günü Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım hizmetleri'nde görevli otobüs şoförü Önder Boyun, durakta yolcu alıp hareket ettikten sonra bir kişinin aracı yumrukladığını farketti. Boyun, otobüse yetişmek istediğini düşündüğü bu kişi için aracı durdurarak kapıyı açtı. Ancak, otobüsün ayağını ezdiğini öne süren Yusuf Ş. ile şoför boyun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından belinden döner bıçağını çıkaran Yusuf Ş. iddiaya göre "Kelleni alırım senin" diyerek küfür ve hakaretler yağdırarak şoför Boyun'a saldırmak istedi. Saldırgan, kendisini engellemeye çalışan diğer yolcuları da bıçakla tehdit etti. Yaşanan arbede sırasında Boyun, kolundan yaralanırken, saldırgan Yusuf Ş. ise arkadaşları tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

MALATYA'da, otobüs şoförü Önder Boyun (35), ayağını ezdiğini iddia eden Yusuf Ş'nin satırlı saldırısına uğradı. Şoför Boyun kendisini savunmak isterken kolundan yaralanırken, gözaltına alınan Yusuf Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Otobüste yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Her zamanki gibi; yolcumuzu indirip bindirirken, arkadan arabanın yumruklandığını gördüm. Yolcudur, otobüse yetişmek için koşuyor diye bekledim. Vatandaş geldi. Ön kapıyı açtım binmesi için. 'ne oluyor' diye bağırdı bana. Ne oluyor dedim, neden otobüsü yumrukluyorsun dedim. 'Ayağımı ezdin' dedi. Bende ister istemez 'ayağının neresini ezdim göster bana, seni hastaneye götüreyim, ambulans çağırayım dedim. 'Ayağımı ezdin lan' diye bağırmaya başlayınca, hani araç içerisindeki yolcular da korktu, ben kapıyı kapatmak istedim. Tam kapı düğmesine bastığımda belinden çıkardığı döner bıçağıyla üstümüze saldırdı. Orada bizi korumak için gelen vatandaşlara da saldırdı. Elindeki bıçağın büyük olması nedeniyle vatandaşlar geri çekilmek zorunda kaldı. Bizim görevimiz onları korumak, sağ salim yerlerine yetiştirmek. Bıçağı sallayınca kendimi korumak için kolumu kaldırdım. Zaten boynuma doğru salladı bıçağı kolumu kaldırdığımda koluma değmiş. Bende görmedim kesildiğini kolumun yolcuların söylemesi üzerine fark ettim. Zaten ondan sorasında hastanede açtık gözümüzü."

Şikayet üzerin polisin yaptığı çalışma sonucu saldırgan Yusuf Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Boyun hastaneye kaldırılırken, ifadesinde alkollü olduğunu öne süren Yusuf Ş.'nin ise sorgusunun ardından 1 gün sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayın şokunu atlatamayan 7 yıllık şoför Önder Boyun, olayı şöyle anlattı:

İKİ AY ÖNCE DE PARMAĞI KIRILDI

Benzer olayı 2 ay önce de yaşadığını belirten Önder Boyun, kartı okumayan bir kişinin saldırısına uğradığını belirterek, "Arkadaşa 'kartın boş' dediğim için bağırdı, 'Dşek gibi götüreceksin, senin görevin bu' deyince ister istemez bizde kızıyoruz, hakaret ettiği için. O an eline geçirdiği sopayla elime vurdu ve parmağım kırıldı" diye konuştu.

Döner bıçaklı saldırı anı ve otobüste yaşanan dehşet dakikaları ise aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

- Saldırı anı (Güvenlik kamerası)

- Röportaj

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

