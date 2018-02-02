DHA YURT Mavi listede yer alan PKK'nın bölge sorumlusu öldürüldü

Lice ilçesine bağlı Dernek köyü, Çalıbükü mezrasında oturan bir vatandaşın ihbarı üzerine, polis ve jandarma ekipleri ortak operasyon başlattı. Saat 20.28 sıralarında başlanan operasyonu farkeden bir grup PKK'lı teröristin, 21 AP 476 plakalı bir araçla operasyon bölgesinden kaçmaya çalıştıkları sırada, karayolunda önlem olan güvenlik güçlerinin yolu kapatması üzerine çatışma çıktı. Çatışma sırasında İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde Mavi katogotoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Amed Eyalet Sorumlusu PKK'lı Murat Üçer ve örgütün sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran'ın da aralarında bulunduğu 4 PKK'lı olay yerinde etkisiz hale getirildi. Çatışmada hafif şekilde yaralanan bir asker, helikopterle Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalına, bir ihbar üzerine güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Amed Eyaleti sorumlusu ve İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde Mavi katogotoride yer alan 'Eylül Ergani' kod adlı PKK'lı Murat Üçer ile örgütün sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran'ın da aralarında bulunduğu 4 PKK'lı kaçmaya çalıştıkları araç içerisinde öldürüldü. 1 askerin hafif yaralandığı çatışma sonrası, 7'si kadın toplam 13 kişi gözaltına alındı.

"İlimiz Lice ilçesi Dernek köyü, Çalıbükü mezrasından duyarlı bir vatandaşın, İl Jandarma Komutanlığımıza yaptığı ihbara istinaden icrasına başlanan özel birlik operasyonu esnasında, saat 20.28 sıralarında saklanmış oldukları meskenden çıkarak 21 AP 476 plakalı araçla operasyon bölgesinden kaçmaya çalışan teröristlerle Diyarbakır-Bingöl karayolunun 26'ıncı kilometresinde jandarma özel harekat birliklerimizin sağlanan temas sonucunda, İçişleri Bakanlığı'nın mavi renkli arananlar listesinde bulunan, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Amed eyalet sorumlusu Murat Üçer, örgütün sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran'ın da içerisinde bulunduğu 4 törerist, 1 M-16 tüfek, 2 kaleşnikof tüfek, 5 adet dolu M-16 şarjörü, 6 adet kaleşnikof dolu şarjörü, 1 adet tabanca ve örgütsel dökümanla birlikte, anılan araç içerisinde ölü olarak ele geçirilmiştir. Teröristlerle sağlanan temas sırasında 1 jandarma personelimiz olay yerinde hafif yaralanmış, helikopterle Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevkedilmiş, durumu iyiye gitmektedir."

Saat, 23.00 sıralarında Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birlikte Valilik binasında basın toplantısı düzenleyen Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, operasyon sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Halkın duyarlılığı ve güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu başarılı bir operasyon düzenlendiğini belirten Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:

'DEVAM EDEN OPERASYONDA 7'Sİ KADIN 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'

Operasyon kapsamında sürdürülen çalışmalarda, 7'si kadın, 6'sı erkek toplam 13 kişinin gözaltına alındığını bildiren Vali Güzeloğlu, şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini söyledi.

'KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN ŞEHİT EDİLMESİ TALİMATINI VERDİ'

Çatışmada öldürülen PKK'lı Murat Üçer'in, Mardin'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesi başta olmak üzere bölgedeki bir çok bombalama ve silahlı saldırı olayının talimatını verdiğini anlatan Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Ölü ele geçen örgütün sözde Amed sorumlusu Murat Üçer, bir çok hain eylemin, devletin ve milletin birlik ve beraberliğini yok etmek isteyen ve bu anlamda gerçekleştirilen eylemin planlayıcısıdır. Bunların başında ve 2016 yılı içerisinde Mardin ili Derik Kaymakımımız Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesi, Dicle AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert'in 11 Ekim 2016 tarihinde suikast sonucu şehit edilmesi, 2016 yılı içerisinde Elazığ'da bombalı eylem talimatı sonucu 3 şehit verilen olayın talimatının verilmesi, 5 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır'da çevik kuvvet otobüsüne düzenlenen ve 5 şehit verdiğimiz eylemin talimatını verdiği, 4 Kasım 2016 emniyet müdürlüğü ek hizmet binasına yapılan bombalı saldırıda 3 şehit ve 12 yaralı verdiğimiz olayın talimatını verdiği, 24 Mart 2016 Bingöl karayolu üzerinde Mermer Jandarma Karakoluna gerçekleştirilen eylem talimatını verdiği, Hani İlçe Jandarma Komutanlığına 11 Nisan 2016 tarihinde 2 şehit 47 yaralı verdiğimiz bombalı araç saldırısı talimatını verdiği, 2 şehit verdiğimiz Lice ilçemiz Kayacık Jandarma Karakol Komutanlığına 19 Ekim 2018 silahlı saldırı talimatı verdiği, Lice ilçesi Kıllıhane üst bölgesine 2 Ekim 2016'da 2 şehit 4 yaralı verdiğimiz silahlı saldırı talimatını verdiği, Diyarbakır merkez ve ilçelerine dönük, 2016 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırı ve taciz ateşi talimatını verdiği, bu ve benzeri olayların birinci derecede asli faili olduğu bilinmektedir."