DHA YURT Meteoroloji'den Trakya'ya kuvvetli yağış uyarısı

METOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya bölgesinde devam eden yağışların bugün öğle saatlerine kadar artarak kuvvetli sağanağa dönüşeceğini bildirdi. Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada vatandaşlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji, gece yarısı yaptığı açıklamada; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülen yağışların zamanla etkisini artırarak bugün öğlen saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağışa dönüşeceğini duyurdu. 21-50 mm düzeyinde olması beklenen kuvvetli yağışların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara neden olabileceği belirtilen açıklamada, vatandaşların bu durumlara karşı tedbirli olmaları istendi.

Haber: EDİRNE,(DHA)