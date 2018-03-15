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DHA YURT - MEYDANKİ KASABASI TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'e yönelik kıskaç her geçen saat daraltılırken, merkezin etrafındaki, kasaba ve köyler de tek tek alınıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'e yönelik kıskaç her geçen saat daraltılırken, merkezin etrafındaki, kasaba ve köyler de tek tek alınıyor. Bazı yerlerde de şiddetli çatışmalar yaşanıyor. TSK'ya bağlı komandolar, ÖSO güçlerinin de desteğiyle bugün Meydanki kasabasını kuşattı. Yaşanan çatışmaların ardından TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, kasabayı ele geçirdi. Meydanki Barajı'nın yakınındaki stratejik Meydanki kasabası teröristlerden temizlenirken, sivillerin günler öncesinden bölgeyi boşalttığı öğrenildi.

Haber: İrfan SAPMAZ/SURİYE, (DHA)

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