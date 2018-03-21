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DHA YURT - Minik Irmak'ın dehşet saçan babasının akıl sağlığı yerinde çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 4 yaşındaki kızı Irmak Kupal'ın tecavüze uğrayıp öldürülmesinin acısını yaşarken, cinnet getirerek eşi 27 yaşındaki Suriye Kupal ve kızı 10 yaşındaki Ayşe Kupal'ı defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan 44 yaşındaki Bilal Kupal hakkında açılan davada mütalaa veren savcı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 4 yaşındaki kızı Irmak Kupal'ın tecavüze uğrayıp öldürülmesinin acısını yaşarken, cinnet getirerek eşi 27 yaşındaki Suriye Kupal ve kızı 10 yaşındaki Ayşe Kupal'ı defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan 44 yaşındaki Bilal Kupal hakkında açılan davada mütalaa veren savcı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Alaşehir'de gündelik işlerde çalışan Suriye Kupal ve Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak'taki evlerinin önünde oynayan kızları Irmak Kupal, 14 Ekim 2016 tarihinde ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı. Baba Bilal Kupal'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti, küçük kızı tecavüz edip öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Kamuoyunu şoke eden itiraftan sonra Himmet Aktürk'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıktaki üzüm bağı içerisinde küçük kızın cesedi bulundu. Himmet Aktürk, 'canavarca hisle öldürmek' suçundan tutuklandı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aktürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Bu acı olayın ardından aileye psikolojik destek verildi. Manisalı bir işadamı tarafından ise ailenin, Irmak'ın acısını bir nebze de olsa unutması ve o çevreden uzaklaşması için bir ev hediye edildi. Hediye edilen, Fatih Mahallesi'ndeki bu evde geçen yıl 21 Şubat'ta saat 04.00'te meydana gelen olayda Bilal Kupal, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldürdü. Bilal Kupal daha sonra, olayda kullandığı aynı ekmek bıçağıyla kendisini bileklerinden, karnından ve bacaklarından yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Yaraları yüzeysel olan Bilal Kupal, Alaşehir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklandı. Eşini 20, kızını ise 8 bıçak darbesiyle öldüren Bilal Kupal hakkında, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde, gebe olan eşini ve çocuğunu kasten öldürmek suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE
Davanın bugün görülen dördüncü duruşmasına tutuklu sanık Bilal Kupal, katılmadı. Kupa, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden ifade verdi. Suriye Kupal'ın babası Bekir İlgaz ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Derneği temsilcileri de duruşmaya katıldı. Bilal Kupal için İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen akıl sağlığı raporu geldi. Raporda, Kupal'ın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Sanık Bilal Kupal, rapor sonucuyla ilgili bir şey söylemeyeceğini ifade etti.

SAVCI MÜTALAA VERDİ
Duruşmada mütalaa veren savcı, Bilal Kupal'ın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Ayrıca önceki duruşmada bir tanığın Suriye Kupal'la ilişkisi olduğunu söylediğini hatırlatarak, bu nedenle sanığa tahrik indirimi uygulanmasını da talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp, duruşmayı erteledi. Duruşma sonu İlgaz Ailesi'nin avukatı Erdem Keleş, "Adli Tıp Kurumu'ndan, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten rapor geldi. Savcı mütalaasını verdi. Suriye Kupal'la ilgili haksız tahrik nedeniyle tahrik indirimi uygulanması yönünde de mütalaa verdi. Ancak biz bunun daha önce gerçekleştiğini, bunun doğru olmadığını, mevcut ilişki üzerinden çok uzun zaman geçtiğini, bunun telefon kayıtlarıyla ve sair delillerle ispatlandığını, hatta üzerine çiftin birlikte karar vererek çocuk yaptıklarını da izah ettik. Karşı tarafın raporun değerlendirilmesi için süre istemesi üzerine duruşma ertelendi. Daha önce savunmalarımızda olayın tasarlayarak işlendiği yönünde delillerimizi vermiştik. Mahkemenin adaletine güveniyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri
- Avukat Erdem Keleş konuşma

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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