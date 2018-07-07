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DHA YURT - Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 04:15 | Son Güncelleme

BURSA'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

BURSA'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklette bulunan 17 yaşlarındaki iki genç hayatlarını kaybederken alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi'nde 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Tamer Gülmenç idaresindeki 16 AAB 313 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen, 17 yaşındaki Harun Gülle idaresindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Harun Gülle olay yerinde hayatını kaybederken motosiklette bulunan arkadaşı 17 yaşındaki Emre Taşpınar olay yerine gelen ambulansta hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsü Tamer Gülmenç'i gözaltına aldı. Alkollü olduğu tespit edilen Gülmenç, daha sonra hafif yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Savcılık, kazayla ilgisi soruşturma başlatırken, Gülle ve Taşpınar'ın cansız bedenleri incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yerinden görüntüler
-Otomobil sürücüsünün açıklaması
-Kazalı araçlardan detaylar
-Otomobil sürücüsü yakınlarının ağlama görüntüleri
SÜRE: 2 DK 45 SN - BOYUT: 308 MB
Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

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