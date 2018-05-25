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DHA YURT - MOTOSİKLETLE GELDİ, TAKİP CİHAZI YERLEŞTİRİP, KAÇTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 02:42 | Son Güncelleme

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişi, motosikletle yanaştığı Ercüment Çelik'in (39) iki aracına takip cihazı yerleştirip kaçtı.

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişi, motosikletle yanaştığı Ercüment Çelik'in (39) iki aracına takip cihazı yerleştirip kaçtı. Çelik'in durumu fark edip, polise bildirmesi üzerine, soruşturma başlatıldı.
Esrarengiz olay, saat 01.15 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78011 Sokak'ta meydana geldi. Reklam işi yapan Ercüment Çelik, gece yarısı eve gelip, otomobilini oturduğu apartmanın otoparkına bıraktı. Çelik'in eve çıkmasının ardından, bir kişi plakası alınamayan motosikletiyle apartmanın önüne geldi. Şüpheli, Çelik'e ait 01 BJV 98 plakalı otomobilin altına poşete sarılı bir şey yapıştırdıktan sonra kaçtı. Komşusunun fark edip, haber vermesi üzerine dışarı çıkan Çelik, otomobil altına yapıştırılmış poşeti söktü. Poşete sarılı şeyin bir elektronik cihaz olduğunu gören Çelik, yolun kenarına park ettiği 35 AP 6883 plakalı hafif ticari aracını da kontrol etti. Aynı şekilde hafif ticari aracının da altına poşete sarılı bir şeyin yapıştırıldığını fark eden Çelik, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, hafif ticari aracın altına yapıştırılan poşeti sökerek incelendi. Otomobilin ve hafif ticari aracın altına yerleştirilen cihazların, ilk belirmelere göre takip cihazı olduğu öğrenildi. Herhangi bir hasmının olmadığını belirten Çelik, ne olduğunu anlayamadığını söyledi. Polisin el koyduğu takip cihazları, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Otomobil ve cihazdan görüntü
- Takip cihazı ve sarılı olduğu poşetten görüntü
- Olay yeri inceleme polisinin inceleme yapması
- Sokaktaki polislerden görüntü
- Olay yeri inceleme polislerinin hafif ticari aracın altında inceleme yapması
- Polislerin aracın altındaki poşeti sökmesi
- Yerdeki poşetten görüntü
- Araçtan görüntü
- Ercüment Çelik ile röp.
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'26" - BOYUT: 87,4 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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