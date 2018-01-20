DHA YURT  MUSİAD Kayseri Şube Başkanının da aralarında bulunduğu 6 Türk, Kudüs'te gözaltına alındı (3)

MÜİSAD üyesi 6 işadamının Kudüs'te Cuma namazı sonrası İsrail polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından iş adamlarının kefaletle serbest bırakıldığı ve Pazar günü sabah saatlerinde yargıç karşısına çıkacakları öğrenildi.
Haber: KAYSERİ,(DHA)
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