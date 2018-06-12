DHA YURT - Muş'ta sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp

Muş'un Korkut ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 1 genç hayatını kaybederken, bir çocuk ise kayboldu.

Alınan bilgilere göre dolu ve sağanağın etkili olduğu Korkut ilçesine bağlı Balkır ve Mollababa köylerinde sel felaketleri meydana geldi. Yaşanan sel felaketinde ailesiyle birlikte Balkır köyü yaylasında olan 17 yaşındaki zihinsel engelli Ferhat Yayman ile Mollababa köyünde de 15 yaşındaki Osman Yener isimli çocuk sel sularına kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum (AFAD)Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. AFAD ve köylülerin yaptığı arama çalışmalarında zihinsel engelli Ferhat Yayman'ın cesedi, düştüğü yerin 1 kilometre ilerisinde bulundu. Mollaba köyünde sel sularına düşen Osman Yener'i arama çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan sel felaketinden dolayı Muş-Ağrı karayolunda çok sayıda menfez ve yolda tahribatların oluştuğu ve ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sel felaketinden görüntü

-AFAD ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin yol temizleme çalışmasından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber:Nejdet ARMAĞAN / MUŞ (DHA)

