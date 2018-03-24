DHA YURT - Naaşı bulunan uzman çavuş yarın toprağa verilecek

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci gününde Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile birlikte şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşı bulundu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı şehit uzman çavuşun bulunan naaşının saat 23.00 sıralarında Kayseri'ye getirileceğini ve yarın Garnizon şehitliğinde toprağa verileceğini açıkladı.
Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan silah arkadaşlarıyla birlikte Afrin'e giden ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmet Muratdağı'nın ve Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta naaşı teröristler tarafından gömülmüştü. Kayseri'deki Muratdağı ailesinin günlerdir beklediği haber bu akşam geldi. Şehidin naşının bulunduğu kendilerine bildirildi. Vali Süleyman Kamçı, şehidin naaşının bulunarak Kayseri'ye getirileceğini doğruladı. Vali Kamçı, "Şehidimizin cenazesi bu gece 23.00 sıralarında kentimize getirilecek. Yarın da askeri ve dini törenle Garnizon şehitliğinde toprağa verilecek" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Kongresine Kayseri'ye bir süre önce geldiğinde şehidin annesi Sibel Muratdağı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte görüşmüş, şehidin cenazesinin bulunması konusunda kendisine söz vermişti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Fotoğraflar
Haber-Kamera: KAYSERİ,(DHA)
=========================
5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti
Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...
Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Savaş gemileri karşı karşıya geldi
TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı
Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı
Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Sıkıysa kutlama!
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum