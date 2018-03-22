DHA YURT - Nevşehir'de askeri uçak düştü: 1 pilot şehit (3) Yeniden

NEVŞEHİR’in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki dağlık alana F-16 tipi savaş uçağı düştü. Şiddetli bir patlamanın ardından alevlerin yükseldiği olay yerine giden arama-kurtarma ve sağlık ekibi bir pilotun naaşına ulaştı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim amaçlı saat 18.30 havalanan F-16 savaş uçağı, Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında dağlık bir alanda kaza kırıma uğradı. Havada ikmal görevi için kalktığı sanılan F-16'nın düşmesi sırasında şiddetli bir patlama oldu ve ardından bölgeden alevler yükseldi. Çevrede bulunan köylüler patlama sesi ve ardından alev topu gördüklerini belirterek, jandarma ve polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye arama ve kurtarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede uçağın enkazının bulunduğu bölgeyi ulaşan ekipler bir pilotun şehit olduğunu belirledi. 500 metre karelik bir alana yayılan uçağın enkazının bulunduğu bölge jandarma tarafından güvenlik çemberine alındı. Şehit pilotun naaşı ise hastaneye kaldırıldı. Bu arada uçağın enkazında inceleme yapacak olan kaza-kırım ekibinin Eskişehir'den Nevşehir'e doğru hareket ettiği belirtildi.