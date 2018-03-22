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DHA YURT - Nevşehir'de askeri uçak düştü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 22:12 | Son Güncelleme

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA Düşen askeri uçakla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı: "22 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Düşen askeri uçakla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:
"22 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz."

Görüntü dökümü:

- Olay yerinden fotoğraflar

Haber: Nevşehir (DHA)

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