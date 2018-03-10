DHA YURT - Önünde giden TIR'ın altına giren otomobil şoförü öldü

ESKİŞEHİR'de hız ve dikkatsizlik sonucu önünde giden TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Ahmet Çelik (29) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza saat 20.30 sıralarında 71 Evler Mahallesi Çevreyolu eski Taşıyıcılar Kooperatifi önünde meydana geldi. Kent merkezinden Ankara istikametine giden Ahmet Çelik yönetimindeki 26 NC 950 plakalı otomobil, önünde giden Hasan Çelik'in kullandığı 06 EF 4991 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü evli bir çocuk babası Ahmet Çelik, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı belirtilen Ahmet Çelik'in cesedini itfaiye ekipleri araçtan çıkardı. Çelik'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken TIR şoförü Hasan Çelik ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü dökümü:
-Tırın altına giren otomobilin,
-Kaza yerindeki polislerin ve ambulansın,
-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından,
-Ölenin sağlık fotoğrafı bulunuyor
Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)
Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...
Halk otobüsünde şoke eden görüntü
Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Gece kulübüne atla girdi, düşünce ortalık savaş alanına döndü
NASA şokta! Hiç beklenmedik gelişme
FIRTINA-2 testi geçti! Düşmanı titretecek
İYİ Parti ile AK Parti arasında yeni kriz! 'Projemizi çaldılar'
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum