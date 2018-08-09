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DHA YURT - Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 00:15 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY SEL BÖLGESİNDE Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY SEL BÖLGESİNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi. Oktay, sel felaketinin yarattığı tahribat ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Oktay'ın bölgede incelemelerde bulunduğu sırada ise yağış yeniden başladı.

ORDU'DA SAAT 23.50'DE YAĞIŞ YENİDEN BAŞLADI

Sel felaketinin yaşandığı Ordu ve ilçelerinde saat 23.50'den itibaren yeniden yağmur yağışı başladı. Bölgede alınan önlemler çerçevesinde AFAD, Karayolları, Devlet Su İşleri ve Özel İdare ekipleri ile iş makineleri, olası yeni bir sel ve heyelana karşı müdahaleye hazır şekilde konuşlandırıldı.

Haber: ORDU,(DHA)

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