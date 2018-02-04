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DHA YURT - Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 00:19 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde kasasında traktör ve orman işçilerinin bulunduğu kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde kasasında traktör ve orman işçilerinin bulunduğu kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenice İncedere Orman İşletme Şefliği bölgesine bağlı Fındıkaltı mevkiinde meydana geldi. Orman işçilerini ilçe merkezine götüren ve kasasında traktör bulunan Mehmet Aydın yönetimindeki 78 YC 775 plakalı kamyon, ilk belirlemelere göre yolun kenarında yumuşak toprağın kayması sonucu 7 metreden şarampole devrildi. Kazadan yaralı kurtulan işçilerin haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kamyonun kasasında bulunan Sabri Ören (50) ve İdris Demirci (51) olay yerinde öldü. Yaralanan sürücü ve 11 işçi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Karabük'teki hastanelere kaldırıldı. Vinç yardımıyla aracın kaldırılmasıyla çıkarılan cenazeler Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yaralıların ambulanslardan indirilip hastaneye götürülmesi
-Kaza yeri
-Cesetlerin cenaze aracına götürülmesi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK(DHA)

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