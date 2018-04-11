DHA YURT - Osmangazi Üniversitesi Rektörü istifa etti (1)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

5 Nisan'da 4 kişinin öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Gönen, düzenlediği basın toplanısında, "Devletimizin bekası, soruşturmanın selamati ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına, görevimden istifa ediyorum" dedi.

Haber:ESKİŞEHİR, (DHA)