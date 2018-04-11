HABER

DHA YURT - Osmangazi Üniversitesi Rektörü istifa etti (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
5 Nisan'da 4 kişinin öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Gönen, düzenlediği basın toplanısında, "Devletimizin bekası, soruşturmanın selamati ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına, görevimden istifa ediyorum" dedi.

Haber:ESKİŞEHİR, (DHA)

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'
Hollanda'dan Türkiye uyarısıHollanda'dan Türkiye uyarısı
Rusya kırmızı alarma geçtiRusya kırmızı alarma geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Son dakika! Öğretim görevlisi ile kız öğrenci ölü bulundu

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

Kayseri'de son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında havacı astsubaylar da var

Ankara metrosunda patlama sesi! Valilik'ten açıklama geldi

Ankara metrosunda patlama sesi! Valilik'ten açıklama geldi

Hava durumu ile ilgili son dakika bilgi! 2 bölgeye uyarı

Hava durumu ile ilgili son dakika bilgi! 2 bölgeye uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.