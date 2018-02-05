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DHA YURT - Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin ilinde PKK/KCK-PYD/YPG-DEAŞ'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in memleketi Osmaniye'deki baba ocağına ateş düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin ilinde PKK/KCK-PYD/YPG-DEAŞ'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in memleketi Osmaniye'deki baba ocağına ateş düştü. Şehit Evren'in Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki evine giden Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül ve beraberindeki heyet, baba Hasan Hüseyin ve anne Emine Evren ile eşi Zehra Evren’e acı haberi verdi. Şehit haberini duyan yakınları ve çevredeki komşuları ise eve akın etti. Şehit Evren'in baba evi ile bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Osmaniye Belediye Başkan Yardımcı Abdullah Bukan ve Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ile üyeleri şehit evine gelerek taziyelerini ilettiler. Şehit Evren'in 1 yıllık evli olduğu ve 2,5 yıldır da uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi. Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakiben Osmaniye'de defnedileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü
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- Şehit evinin balkonundaki kalabalık
- Şehit evine asılan Türk bayrağı
- Şehit babasını teskin etmeye çalışan asker ve yakınları
- Eve asılan Türk bayrağı
- Evin önündeki kalabalık
- Evin önünde bekleyen ambulans
- İtfaiye aracının sokağa bayrak asması
- Taziye çadırının kurulması
- Şehit evine gelenlerden görüntü
- Şehidin sağlık fotoğrafları

SÜRE: 01’59’’ BOYUT: 110 MB
Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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