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DHA YURT - ÖSO birlikleri Afrin'e girmeye başladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 08:36 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin kent merkezine, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri kentin güneydoğusundan girmeye başladı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin kent merkezine, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri kentin güneydoğusundan girmeye başladı.
ÖSO birlikleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı. ÖSO güçlerinin ilerleyişi sürerken, kent merkezinden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor. Ayrıca, Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlendi.

Görüntü Dökümü
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-Afrin kent merkezinin uzaktan görüntüsü
-ÖSO birliklerinin görüntüsü
-ÖSO birliklerinin ilerleyişinden görüntü
-detaylar

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ / SURİYE (DHA)

GÖRÜNTÜLER DHA FEED'TEN GEÇİLİYOR

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