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DHA YURT Otobüsün çarptığı yaya ve otobüste bulunan yolcu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 01:03 | Son Güncelleme 2 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki İrem Sakin'e belediye otobüsü çarptı. Otobüsün çarpmasıyla savrulan Sakin yaralanırken, kaza sırasında ani fren yapan belediye otobüsündeki bir yolcu da düşüp yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. İrem Sakin, iki arkadaşıyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinde iki aracın arasından geçerek karşıya geçmeye çalışan Sakin'e, Ahmet Çelkan (41) yönetimindeki 20 BLD 65 plakalı belediye otobüsü çarptı. Sakin, otobüsün çarpmasıyla yere düştü. Kaza anında otobüste bulunan yolculardan 72 yaşındaki Nuran Üstündağ da şoförün ani fren yapmasıyla anaç içinde yere düşerek yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- (Güvenlik kamerasında) Yaya geçidinden geçme anı ve otobüsün çarpması

- Yerde yatan yaralıdan görüntü

- Ambulansa alınmasından görüntü

- Otobüsteki yaralıdan görüntü

- Sedyeyle otobüsten çıkarılması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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