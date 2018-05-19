DHA YURT - Otomobil ikiye bölündü:3 ölü,2 yaralı (1) 

Kahramanmaraş'ta tomruk yüklü kamyona arkadan çarpıp ikiye bölünen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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Haber:KAHRAMANMARAŞ,(DHA)
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