DHA YURT - Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı

ADANA'da Seyran Deniz (28), kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp, park halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyran Deniz'in kullandığı 01 ADF 25 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki 01 BL 285 plakalı kamyonete arakadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Araçta sıkışan kadın, polis ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılarak ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Deniz'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye aracı ve otomobilden görüntü

- Hurdaya dönen otomobilden görüntü

- Otomobilin başındaki polislerden görüntü

- Otomobili inceleyen itfaiye erlerinden görüntü

- Otomobilin çarptığı kamyonetten görüntü

SÜRE: 01'09" - BOYUT: 69,7 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)