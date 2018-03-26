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DHA YURT - Otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 03:14 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Hendek Çukurhan mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Hasan Algün idaresindeki 81 BK 138 plakalı otomobil virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Hasan Algün, Gülsüm Algün (32), Ertuğrul Algün (9), hamile olduğu öğrenilen Gülay D. ve Eray D. (7) ile ismi öğrenilemeyen küçük yaşta bir çocuk yaralandı. Bölgeye Düzce ve Hendek'ten 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden görüntüler
Yaralılara müdahale edilmesi
Araçtan görüntü
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

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