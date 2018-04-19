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DHA YURT - Otostopla bindiği otomobilin karıştığı kazada öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 07:06 | Son Güncelleme

BOLU'nun Yeniçağa 'İlçesi'nde D-100 yolunda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

BOLU'nun Yeniçağa 'İlçesi'nde D-100 yolunda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Nusrettin İnanoğlu'nun(35) otostop çekerek otomobile bindiği öğrenildi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Yeniçağa Şahnalar Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ceylan Bayar yönetimindeki 34 SZ 7922 plakalı otomobil, Mevlüt Öztürk idaresindeki 06 ER 310 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ceylan Bayar ile birlikte araçta bulunan İdris İş ve Muharrem Gündoğdu yaralandı. Güzergah üzerindeki Gerede'ye gitmek için otostopla otomobile binen Nusrettin İnanoğlu ise oturduğu arka koltukta yaşamını yitirdi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. İnanoğlu'nun cesedi ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ilçedeki hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yapan araçlar
-Kamyon sürücüsü ile röportaj
-Jandarmanın çalışmaları
-Yoldan görüntü
-Detaylar
SÜRE: 01.41 - BOYUT: 199.5 MB
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / YENİÇAĞA(Bolu),(DHA)

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