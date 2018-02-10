DHA YURT - Ovacık kırsalında terör örgütüne ait 5 sığınak bulundu

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında yürütülen operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında terör örgütüne ait 5 sığınak içerisinde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ovacık ilçesinde ele geçirilen malzemeler ile ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Ovacık İlçemiz Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 5 sığınak içerisinde; 2 adet telsiz, 1 adet EYP başlatıcı düzenek, 8 adet elektrikli fünye, 1 m. saniyeli fitil, 2 adet 5.56 mühimmatı, 1 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 11 adet şemsiye, 1 adet soba, 50 kg. amonyum nitrat, 3 adet güneş paneli, 5 adet varil, 1 adet boş bidon, 57 adet pil, 4 adet fener, 15 m. mavi branda, 30 m. ip, 2 adet radyo, 2 adet kol saati, 2 adet seyyar lamba, 1 çift bot, 3 adet sivil mont, 1 adet şarj adaptörü, 1 adet mühimmat sandığı, 2 adet SD kart, çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
FOTOĞRAFLI
Haber: TUNCELİ,(DHA)
Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi
Tarlada uyuyan oğlunun üzerinden minibüsle geçti
Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü
2 çocuk annesi evli kadını şantajla fuhuşa zorladı
ABD'den Türk firmaya 'IŞİD'e destek' suçundan yaptırım
Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler
Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Bunu da gördük! Uçağı iterek çalıştırdılar
Dudakları para basıyor!
Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum