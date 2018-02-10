DHA YURT - Ovacık kırsalında terör örgütüne ait 5 sığınak bulundu

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında yürütülen operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında terör örgütüne ait 5 sığınak içerisinde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ovacık ilçesinde ele geçirilen malzemeler ile ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Ovacık İlçemiz Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 5 sığınak içerisinde; 2 adet telsiz, 1 adet EYP başlatıcı düzenek, 8 adet elektrikli fünye, 1 m. saniyeli fitil, 2 adet 5.56 mühimmatı, 1 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 11 adet şemsiye, 1 adet soba, 50 kg. amonyum nitrat, 3 adet güneş paneli, 5 adet varil, 1 adet boş bidon, 57 adet pil, 4 adet fener, 15 m. mavi branda, 30 m. ip, 2 adet radyo, 2 adet kol saati, 2 adet seyyar lamba, 1 çift bot, 3 adet sivil mont, 1 adet şarj adaptörü, 1 adet mühimmat sandığı, 2 adet SD kart, çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

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Haber: TUNCELİ,(DHA)