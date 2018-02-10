HABER

DHA YURT - Ovacık kırsalında terör örgütüne ait 5 sığınak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında yürütülen operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında terör örgütüne ait 5 sığınak içerisinde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında yürütülen operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında terör örgütüne ait 5 sığınak içerisinde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ovacık ilçesinde ele geçirilen malzemeler ile ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Ovacık İlçemiz Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 5 sığınak içerisinde; 2 adet telsiz, 1 adet EYP başlatıcı düzenek, 8 adet elektrikli fünye, 1 m. saniyeli fitil, 2 adet 5.56 mühimmatı, 1 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 11 adet şemsiye, 1 adet soba, 50 kg. amonyum nitrat, 3 adet güneş paneli, 5 adet varil, 1 adet boş bidon, 57 adet pil, 4 adet fener, 15 m. mavi branda, 30 m. ip, 2 adet radyo, 2 adet kol saati, 2 adet seyyar lamba, 1 çift bot, 3 adet sivil mont, 1 adet şarj adaptörü, 1 adet mühimmat sandığı, 2 adet SD kart, çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
FOTOĞRAFLI
Haber: TUNCELİ,(DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi

Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi

Şeyma Subaşı ateş püskürdü

Şeyma Subaşı ateş püskürdü

Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü

Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü

Beşiktaş, Omar Abdulrahman'la sözleşme imzalayacak

Beşiktaş, Omar Abdulrahman'la sözleşme imzalayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK için harekete geçildi! AKKOR’dan önce PULAT geliyor

TSK için harekete geçildi! AKKOR’dan önce PULAT geliyor

Furkan Vakfı'na DEAŞ şoku!

Furkan Vakfı'na DEAŞ şoku!

Binlerce kişi akın etti, soyağacı sorgulama geçici durduruldu. Nüfus Genel Müdürü açıkladı: Günlük kota açacağız

Binlerce kişi akın etti, soyağacı sorgulama geçici durduruldu. Nüfus Genel Müdürü açıkladı: Günlük kota açacağız

Günlük burç yorumları 10 Şubat Cumartesi - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları 10 Şubat Cumartesi - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Kızılay'da HIV skandalı! Biseksüel ilişkiye girdiğini gizlemiş

Kızılay'da HIV skandalı! Biseksüel ilişkiye girdiğini gizlemiş

Otomobilde FETÖ toplantısı yaparken yakalandılar

Otomobilde FETÖ toplantısı yaparken yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.