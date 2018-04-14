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DHA YURT - Pazarda 2 kişiyi vurdu, evde yangın çıkarıp, 1 kişiyi rehin aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 19:50 | Son Güncelleme

BURSA'da pazarda biri kayınpederi 2 kişiyi pompalı tüfekle vurup, geldiği kayınpederinin evinde de 1 kişiyi rehin alan Yakup adlı şüpheli, evde yangın çıkardı.

BURSA'da pazarda biri kayınpederi 2 kişiyi pompalı tüfekle vurup, geldiği kayınpederinin evinde de 1 kişiyi rehin alan Yakup adlı şüpheli, evde yangın çıkardı. Daha sonra da pompalı tüfeği rehineye yöneltip dışarı çıkan şüpheli, çevreye ateş açarak polisin bölgeye yaklaşmamasını istedi. Polisin ikna çalışması sürüyor.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 12. Esen Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Sırameşeler Pazarı'nda bilinmeyen bir nedenden biri kayınpederi olan 2 kişiye pompalı tüfekle ateş edip yaralayan, soyadı öğrenilemeyen Yakup adlı kişi, daha sonra da kayınpederinin evine geldi. Üst kattaki evde yangın çıkaran şüpheli, alt katta oturan ev sahibi erkeğin başına pompalı tüfeği dayayarak dışarı çıkardı. Çevreye rastgele ateş eden şüpheli, polisin yaklaşmamasını istedi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, şüpheliyi ikna etmeye çalışırken, itfaiye de evdeki yangını söndürme çalışmalarına başladı. Bu arada bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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