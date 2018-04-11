HABER

DHA YURT - Pervari'de yıldırım düştü: 1 güvenlik korucusu şehit, 1 yaralı (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 00:47 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri müdürlerine; 'Pervari'de yıldırım düşmesi sonucu 8 güvenlik korucusu yaralandı' başlıkla haberimizi valilikten yapılan resmi açıklama doğrumltusunda yeniden geçiyoruz.

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Pervari'de yıldırım düşmesi sonucu 8 güvenlik korucusu yaralandı' başlıkla haberimizi valilikten yapılan resmi açıklama doğrumltusunda yeniden geçiyoruz. DHA

-----------------------

YENİDEN

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Dağdöşü köyü kırsalında yol kontrolu sağlayan bir tim güvenlik korucusunun bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. 1 korucunun şehit olduğu olayda 1 korucu da yaralanırken, 5 korucu ise tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Olay bugün saat 19.50 sıralarında meydana geldi. Siirt, Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında devam eden operasyon kapsamında yol emniyetini sağlayan güvenlik korucularının bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Bölgede bulunan güvenlik korucularından 1'i ağır 2'si yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından korucuları ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu iyi olan 5 korucu tedbir amaçlı kontrolden geçirilirken yaralı korucu ise tedavi altına alındı. Durumu ağır güvenlik korucusu Mehmet Sevgin ise sevk edildiği Siirt Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı korucunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİLİK: 1 ŞEHİT

Yıldırım düşmesi ile ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Nisan 2018 günü saat 19.50 sıralarında Siirt ili, Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonel faliyetlerde yol emniyeti maksadıyla görevlendirilen bir tim (7 kişi) güvenlik korucusunun bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu; (1) bir güvenlik korucusu ağır yaralanmış, (1) güvenlik korucumuz da hafif yaralanmıştır. Yaralıları tahliye etmek için olay yerine 112 ekipleri sevk edilmiştir. Güvenlik korucusu timinde bulunan diğer 5 güvenlik korucusu da kontrol maksadıyla Siirt Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı olarak Eruh Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan güvenlik korucusu Mehmet Sevgin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit güvenlik koruyucumuza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyeceklerSon dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler
Suudi Arabistan'da bir ilk dahaSuudi Arabistan'da bir ilk daha
Yunan bakandan bir tahrik daha! Olay fotoğrafYunan bakandan bir tahrik daha! Olay fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

Survivor'da Nagihan'dan Acun Ilıcalı'yı şoke eden istek! Cumali Ünlüler'e mi geçiyor?

İlginizi Çekebilir

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Siirt'te yıldırım düştü: 1 şehit, çok sayıda yaralı var

Siirt'te yıldırım düştü: 1 şehit, çok sayıda yaralı var

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.