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DHA YURT - Piknikçiler yangına kova ve kazanlarla su taşıyarak müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 05:13 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da çıkan anız yangının sıçradığı çok sayıda meyve ağacı yanarken, piknikçiler, kova ve kazanlarla su taşıyıp alevlere müdahale etti.

ADIYAMAN'da çıkan anız yangının sıçradığı çok sayıda meyve ağacı yanarken, piknikçiler, kova ve kazanlarla su taşıyıp alevlere müdahale etti.
Yangın, gece geç saatlerde Adıyaman-Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Beşpınar Mesire Alanı yakınlarındaki tarlada anız yangınını görenler itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve Orman İşletme ekipleri yangına müdahale etti.
VATANDAŞLAR KOVA VE KAZANLARLA SU TAŞIDILAR
350 dönüm alanda meydana gelen anız yangınında çok sayıda meyve ağacı yanarken, piknikçiler de kova ve kazanlarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek oldu. 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Köylere sıçramadan söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yeri
- Alevlerin yükselmesi
- İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri
- Vatandaşların çeşmelerden su doldurması
- Kazan ve kova ile yangına müdahale etmeleri
- Yangının kontrol altına alınması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

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