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DHA YURT PKK/YPG'liler sınırda tadilat yaptı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine komşu olan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki bir grup terör örgütü PYD/YPG'li terörist, gümrük binasında tadilat yaparken görüntülendi.

Akçakale'ye komşu olan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki bir grup terörist, Türkiye'ye açılan eski kapı olan gümrük binasında tadilat çalışmalarına başladı. Öğleden sonra inşaat malzemesi taşıyan kamyonların geldiği gümrük binasındaki tadilat çalışmaları akşam saatlerine kadar devam etti. Teröristlerin çalışmaları Akçakale'de çıplak gözle gözlenirken, sınır hattında askerin güvenlik önlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tel Abyad'daki gümrük binası

- Teröristlerin çalışması

- Sınırdaki kazılan hendekler

- Genel ve detay görüntü

43 MB

Haber-Kamera: Hadi KURT/ŞANLIURFA,(DHA)

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