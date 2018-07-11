DHA YURT - POLİS İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİĞİ GENCİ SIRTINDA TAŞIDI

ADIYAMAN'da, binanın çatısına çıkan ve intihar etmek isteyen genci polis önce kurtardı, ardından yürüme güçlüğü yaşadığı için sırtında taşıdı.

Olay, akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısına çıkan Emrullah G’yi (16) görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi alarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından binanın önünde önlem alındı. Polis, çatı katına çıkarak yaklaşık yarım saat süren konuşma sonunda genci ikna etti. İkna edilen Emrullah G., daha sonra yürümekte zorlanınca sivil polis memuru Mehmet Gökdemir tarafından sırtına alınarak 4 katlı binadan aşağı indirilerek hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Sırtında Emrullah G’yi taşıdığını gören kalabalık polisi alkışladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Emrullah Güven'in çatıda ayaklarını sarkıtması

- Polis ve itfaiye ekiplerinin önlem alması

- Polis kurtarması

- Vatandaşların alkış çalması

- Polisin Güven'i sırtında indirmesi

- Sağlık görevlilerine teslim etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA)

