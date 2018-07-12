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DHA YURT - POLİS MEMURUNU BIÇAKLADI, SAKLANDIĞI ÇATI KATINDA YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 19:56 | Son Güncelleme

AKSARAY'da üç gün önce polis memuru Remzi Yıldırır'ı (30) kolundan bıçaklayan Hünkar Küçükbenli (18), saklandığı apartmanın çatı katına yapılan operasyonla yakalandı.

AKSARAY'da üç gün önce polis memuru Remzi Yıldırır'ı (30) kolundan bıçaklayan Hünkar Küçükbenli (18), saklandığı apartmanın çatı katına yapılan operasyonla yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, işyerinden ve otodan hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen cezaevi firarisi Hünkar Küçükbenli'ye üç gün önce merkez Sofular Mahallesi'nde sıkıştırdı. Şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu Cinayet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Remzi Yıldırır'ı kolundan bıçaklayıp, kaçtı. Küçünbenli'nin gidebileecği adreslerle baskınlar düzenleyen polis, Küçükbenli'nin izine rastlayamadı.

150 POLİSLE OPERASYON

Polis, şüpheli Hünkar Küçükbenli'nin saat 17.00 sıralarında merkez Hamidiye Mahallesi'nde görüldüğü ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yaklaşık 150 polis uzun namlulu silahlarla bölgeyi abluka altına aldı. 20 evin bodrum ve çatı katında arama yapan polis, şüphelinin bir apartmanın çatı katında olduğunu saptadı. Çatı katına yapılan operasyonda Hünkar Küçükbenli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Küçükbenli, çatıya uzatılan itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. 1 ay önce Konya Açık Cezaevi'nden firar ettiği belirtilen Hünkar Küçükbenli'nin kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Şüphelinin itfaiye merdiveniyle çatıdan indirilmesi
- Polisin itfaiye merdiveniyle çatıya çıkması
- Polisin evlerde arama yapması
- Çevrede alınan güvenlik önlemleri
- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY (DHA)

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