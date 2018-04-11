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DHA YURT - Pozantı'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 01:30 | Son Güncelleme

BİTLİS kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın (26) memleketi Adana'nın Pozantı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

BİTLİS kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın (26) memleketi Adana'nın Pozantı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehidin Yukarıbelemedik Mahallesi'ndeki baba evine gelen Kaymakam Taner Tengir ve beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Durmuş ile Belediye Başkanı Sami Baysal, acı haberi baba Necati İzbudak ve anne Teslime İzbudak'a verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan İzbudak çiftine, hazırda bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Kaymakam Tengir, daha sonra Karakışlakçı köyüne giderek acı haberi şehidin eşi Emine İzbudak'a verdi. Acı duyan yakınları, taziye için şehidin baba evine akın etti.

UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞUNU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

2015 yılında görev başlayan şehidin, o yıl sosyal medya hesabından "Bittiiiiiiiii..... Sonunda jandarma uzman çavuşum...." notunu paylaştığı görüldü. 1,5 yıl önce hayatlarını birleştiren Emine-Sefa İzbudak çiftinin 6 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin, düzenlenecek tören ile Yukarıbelemedik Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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- Şehidin baba evinden görüntü
- Şehidin baba evindeki Türk bayrağından görüntü
- Şehidin baba evinin çevresine Türk bayrakları asılması
- Şenidin baba evinin önünde bir yakınından görüntü

Haber: Onur BULAT - Kamera: POZANTI(Adana), (DHA)

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