DHA YURT - Rejim güçlerinin attığı füze Yayladağı'na düştü

HATAY'ın Yayladağı ilçesine rejim güçlerinin attığı füze düştü. Füzenin kırsal alana düşmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Suriye Rejim güçlerinin attığı füze, saat 23.30 sıralarında Yayladağı ilçesine bağlı Aslanyazı Mahallesi'nin kırsalına düştü. Büyük bir gürültüyle patlayan füze, kent merkezinden de duyuldu. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Asker ve polislerden oluşan uzman ekip, füzenin düştüğü bölgede incelemeler devam ediyor.
Haber: Emek ÇAKILI / YAYLADAĞI(Hatay),(DHA)
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