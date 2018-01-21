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DHA YURT Reyhanlı'ya 3 roket düştü

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 39 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 3 farklı noktaya roket düştüğü iddia edildi. Pınarbaşı, Gültepe ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerine düşen roket saldırısıyla ilgili bölgelere polis ve ambulans sevk edildi. Olayla ölen yada yaralanan olup olmadığı belir belli değil. Roketin düştüğü mahalle arasında ise park halindeki araçlar ile evlerin zarar gördü.

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Haber-Kamera: HATAY (DHA)

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