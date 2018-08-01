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DHA YURT -RİZE'DE SEL VE HEYELAN, TATİLCİLER YOLDA KALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:22 | Son Güncelleme

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelana neden oldu.

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelana neden oldu. Meydana gelen sel ve heyelanda ünlü turizm merkezi Ayder Yayla yolu da ulaşıma kapandı. Yolda tatilciler, tur otobüsleri ve özel araçlarında mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri de yol açma çalışmasına başladı.

Bu arada Fırtına Deresi- Çat Vadisi yolu da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yağışlar nedeniyle bölgedeki derede su seviyesinin yükseldiği de gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Bölgede selden görüntüler
Fırtına deresi görüntüleri

HABER: Muhammet KAÇAR KAMERA: Uğur AYDIN-Ayetekin KALENDER/RİZE (DHA)

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