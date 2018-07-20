HABER

DHA YURT - SAÇLARI GO-KART ARACINA DOLANAN GENÇ KIZ YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 00:30 | Son Güncelleme

SAMSUN'da go-kart aracının lastiğine saçları dolanan Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Nurjemal Annalyyeva, ağır yaralandı.

SAMSUN'da go-kart aracının lastiğine saçları dolanan Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Nurjemal Annalyyeva, ağır yaralandı. saç derisi yüzülen ve acı içinde kıvranan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi Batıpark'ta bulunan go-kart pistinde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyev, arkadaşlarıyla birlikte gittiği go-kart pistine giddi. Pistte yarışan genç kızın saçları aracın arka sağ lastiğine dolandı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında meydana gelen kazada Nurjemal Annalyyev, kurtarmak için başını hızla yukarı kaldırdığı sırada saçları koptu ve saç derisi yüzüldü. Annalyyev, acı içinde kıvranırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nurjemal Annalyyev, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kızın hemen ameliyata alındığı öğrenildi.

Bu arada Go-kart pistinde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GO KART PİSTİNDE İLK KAZA DEĞİL

Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği go-kart pistinde geçmiş yıllarda da benzer kazalar yaşandı. Adapazarı'nda 2013 yılında meydana gelen kazada Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Tuğba Erdoğan, go-kart pistinde hızla bariyere çarpınca başı koparak feci şekilde can verdi.

Yine benzer bir kaza da geçen Nisan ayında İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Genç bir kız, saçlarının go-kart aracına dolanması sonucu ağır yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
-Go-kart pistinden detay
-Hastaneden detay

(Süre: 01.33 dk ) (boyut:174 MB)

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İsrail'e sert tepki: Türkiye tarafından kabul edilemezCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İsrail'e sert tepki: Türkiye tarafından kabul edilemez
Nedim Şener ve Bülent Tezcan canlı yayında birbirine girdiNedim Şener ve Bülent Tezcan canlı yayında birbirine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

İlginizi Çekebilir

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Diğer Haberler
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında 14 tutuklama

FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında 14 tutuklama

Terörle mücadele için hazırlanan taslakta ilk 13 madde kabul edildi

Terörle mücadele için hazırlanan taslakta ilk 13 madde kabul edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İsrail'e sert tepki: Türkiye tarafından kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İsrail'e sert tepki: Türkiye tarafından kabul edilemez

Nedim Şener ve Bülent Tezcan canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Bülent Tezcan canlı yayında birbirine girdi

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 20 Temmuz Cuma günü için en güzel mesajlar, sözler

Resimli Cuma mesajları 2018 - 20 Temmuz Cuma günü için en güzel mesajlar, sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.