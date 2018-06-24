ANTALYA'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başında görevli olanlar, görevlerine başlamadan önce sandık yemini etti.
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için görev alan sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Jandarma görevlilerinin güvenlik önlemi aldığı Kepez ilçesindeki Duacı Eczacılar İlkokulu'nda sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri oy pusulalarını hazırlamadan önce ayakta 'sandık yemini' etti. Daha sonra numaralandırılan şeffaf sandıklar mühürlendi. Oy pusulaları ve zarflar tek tek sayılarak mühürleri kontrol edilerek oylamaya hazır hale getirildi. Saat 07.00'den itibaren vatandaşlar okulun bahçesine geldi.
Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:
"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."
Diğer yandan bazı vatandaşlar oy kullanmak için saat 07.00'den itibaren okullara gelerek beklemeye başladı. Oy kullanma saatini bekleyen seçmenler, vatandaşlık görevlerini bir an önce yerine getirmek için erkenden okula geldiklerini aktardı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(HD)
-------------------------------
- Görevlilerin sandık başında yemin etmesi
- Mühürlü sandıktan görüntü
- Oy pusulalarını düzenleyen görevlilerden görüntü
- Zarf ve oy pusulalarına mühür vuran görevlilerinden görüntü
- Sandık sıra numaralarından görüntü
- Okul dış plan
Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Süleyman EKİN / ANTALYA,(DHA)
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Libya'da kaçırılan 3 Türk serbest
Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum