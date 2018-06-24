HABER

DHA YURT -  'Sandık yemini' ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 07:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27.

ANTALYA'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başında görevli olanlar, görevlerine başlamadan önce sandık yemini etti.
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için görev alan sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Jandarma görevlilerinin güvenlik önlemi aldığı Kepez ilçesindeki Duacı Eczacılar İlkokulu'nda sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri oy pusulalarını hazırlamadan önce ayakta 'sandık yemini' etti. Daha sonra numaralandırılan şeffaf sandıklar mühürlendi. Oy pusulaları ve zarflar tek tek sayılarak mühürleri kontrol edilerek oylamaya hazır hale getirildi. Saat 07.00'den itibaren vatandaşlar okulun bahçesine geldi.
Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:
"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."
Diğer yandan bazı vatandaşlar oy kullanmak için saat 07.00'den itibaren okullara gelerek beklemeye başladı. Oy kullanma saatini bekleyen seçmenler, vatandaşlık görevlerini bir an önce yerine getirmek için erkenden okula geldiklerini aktardı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(HD)
-------------------------------
- Görevlilerin sandık başında yemin etmesi
- Mühürlü sandıktan görüntü
- Oy pusulalarını düzenleyen görevlilerden görüntü
- Zarf ve oy pusulalarına mühür vuran görevlilerinden görüntü
- Sandık sıra numaralarından görüntü
- Okul dış plan
Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Süleyman EKİN / ANTALYA,(DHA)

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?
Bartın'da metrekareye 74 kilogram yağmur düştü, yollar sular altında kaldıBartın'da metrekareye 74 kilogram yağmur düştü, yollar sular altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.