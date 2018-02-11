DHA YURT - Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

ŞANLIURFA’da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Suriye’den kaçak yollarla Türkiye'ye geçen PKK/KCK terör örgütü üyeleri, işbirlikçileri ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise ruhsatsız 1 tabanca, 176 mermi, örgütsel içeriğe sahip 71 kitap ve dergi, 1 örgüt paçavrası, çeşitli dokuman ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyetten çıkan polis araçları

- Polis ekipleri evlere baskın yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)