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DHA YURT - ŞANLIURFA'DA TERÖR PROPAGANDASINA 8 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 06:18 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri ileri sürülen 8 kişi operasyonla gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri ileri sürülen 8 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin propagandasını yaptıkları, devleti ve Anayasa'yı alenen aşağılayan kara propaganda içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve cumhurbaşkanına hakaret ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 42 mermi, üzerinde terör örgütü mensuplarının resimlerini içeren kartpostal ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilip Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Şubeden çıkan polis araçları
- Özel hareket polisleri kapıyı çalması
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

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