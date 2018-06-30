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DHA YURT - Sapanca Gölü kenarındaki 10 işyeri yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 07:32 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, göl kenarında yan yana bulunan 10 kafeterya yandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, göl kenarında yan yana bulunan 10 kafeterya yandı. Kundaklanmadan şüphelenilen yangınlarda aynı bölgede başka yerlerde çıkan yangınlar da söndürüldü.
Saat 04.00 sıralarında, Sapanca Gölü kenarında bulunan kafeteryalarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Alev alev yanan tek katlı yapılar itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının kundaklama sebebiyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, aynı bölgede bulunan Sanat Sokağı üzerinde iş yerinin tentesi ile boş bir evde de yangın çıktı. Bu sırada olay yerine takviye gelen itfaiye ekipleri her iki yangını da söndürdü. Polis ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları polis ekiplerince incelemeye alındı.
10 işyerinin yandığı olayla ilgili, Sapanca Kaymakamı Ali Ada ve Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu, ancak büyük bir maddi kayıp yaşandığını belirterek, aynı bölgede Sanat Sokağı'nda da bir iş yerini yakma teşebbüsünde bulunulduğunu, 100 metre ilerisinde de bir evde yangın çıktığını söyledi. Başkanı Yılmazer, emniyet ve itfaiyenin incelemelerini sürdürdüğünü belirterek kundaklamaya yönelik göstergeler olduğunu ifade etti.
Yangınlarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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İş yerlerinin yanarken görüntüsü
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
Belediye başkanından
Belediye başkanı ile röp.
Haber-Kamera: İsai ÇİÇEK / SAPANCA(Sakarya),(DHA)

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