DHA YURT - Şarkışla'da pompalı tüfekle dehşet saçtı: 5 ölü (2)

ZANLI YAKALANDI
Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde bir ev ile bakkal dükkanına düzenlenen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği olayın zanlısı Fırat Yurdakul, polis tarafından Kahramanmaraş'ta yakalandı.
Haber: SİVAS,(DHA)
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