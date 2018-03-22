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DHA YURT - Şarkışla'da pompalı tüfekle dehşet saçtı: 5 ölü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 02:59 | Son Güncelleme

ZANLI YAKALANDI Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde bir ev ile bakkal dükkanına düzenlenen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği olayın zanlısı Fırat Yurdakul, polis tarafından Kahramanmaraş'ta yakalandı.

ZANLI YAKALANDI

Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde bir ev ile bakkal dükkanına düzenlenen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği olayın zanlısı Fırat Yurdakul, polis tarafından Kahramanmaraş'ta yakalandı.
Haber: SİVAS,(DHA)

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