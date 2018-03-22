DHA YURT - Şarkışla'da pompalı tüfekle dehşet saçtı: 5 ölü (2)

ZANLI YAKALANDI

Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde bir ev ile bakkal dükkanına düzenlenen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği olayın zanlısı Fırat Yurdakul, polis tarafından Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Haber: SİVAS,(DHA)