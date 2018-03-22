DHA YURT - Şarkışla'da pompalı tüfekle dehşet saçtı: 5 ölü (4)

MUHTAR SAYILGAN'DAN AÇIKLAMA
Olayla ilgili açıklama yapan Ortaköy Muhtarı Nazım Sayılgan, "İki gün önce beni aramıştı. Beni aradığında Fırat'la arasında bir husümet olduğunu büyük olaylar çıkacağını söylemişti. Sanırım kızını istemiş. Bunlar da olmaz demiş. Olmayınca da savcılığa şikayette bulunacağını söyledi. Benden yardım istedi. Ben de yardımcı oldum. Şarkışla merkeze avukata gittik. Avukatla görüştük. Tarık Esen karakol ve savcılığa şikayetini bildirmiş. Ondan sonra da köye gelmiş. Geldikten sonra bu olay yaşanmış. Fırat köyde yaşamıyordu. Bu sene geldi. Fırat öldürülen Taylan Koral'ın arkadaşıydı. Gelip onlardan da arabayı istemiş" dedi.
Ayrıca olayda İbrahim Esen eşi Cennet Esen ve oğulları Tarık Esen'in öldürülmesi sırasında evde Esen çiftinin torunları 6 yaşındaki Cennet Esen'in de olduğu öğrenildi. Olaya şahit olan minik Cennet, tüfek sesini duyunca korkup evde saklandı. Daha sonra ise köylüler tarafından evden çıkarıldığı öğrenildi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Plaka Tanma Sistemi sayesinde gittiği Kahramanmaraş ilinde yakalanan şüpheli Fırat Yurdakul ise ilçeye getirilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Köyden görüntler
-Muhtarın açıklamaları
Haber-Kamera: SİVAS,(DHA)
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