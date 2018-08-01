DHA YURT - ŞEHİDİN EŞİ KONUŞTU: VATAN SAĞOLSUN

Eşi Nurcan ve oğlu Bedirhan Mustafa'yı şehit veren Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, eşi ve çocuğunun kendisine sürpriz yapmak üzere yanına geldiklerini, çıktıktan bir süre sonra ise patlama olduğunu belirterek, "Vatan sağolsun. İki canımı iki parçamı vatan için feda ettim. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Kanlarını yerde bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyetini bölemeyecek, güçleri yetmeyecek. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

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-Eşinin açıklamaları

(Görüntü -Şehit Nurcan'ın annesi: Onlar katlettikçe biz doğarız 3- başlığı ile sisteme geçildi)

Haber-Kamera: SİVAS, DHA

