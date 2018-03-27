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DHA YURT - Şehit ateşi Kütahya'ya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehit haberi memleketi Kütahya'yı yasa boğdu.  Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehit haberini askeri yetkililer Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler Köyü'nde oturan ailesine verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehit haberi memleketi Kütahya'yı yasa boğdu.
Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehit haberini askeri yetkililer Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler Köyü'nde oturan ailesine verdi. Şehidin cenazesi bugün öğleyin askeri uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilecek. Şehit uzman çavuş Temel için ikindide Altıntaş ilçesi Genişler Köyü'nde cenaze töreni düzenlenecek. Temel, törenin ardından Genişler Köyü'nde toprağa verilecek.

Haber:Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)

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