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DHA YURT - Şehit Onbaşı Peker'in cenazesi Sivas'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 18:31 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Komando Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker'in (25) cenazesi memleketi Sivas'a getirildi.

IRAK'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Komando Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker'in (25) cenazesi memleketi Sivas'a getirildi. Şehit Uzman Onbaşı Peker'in cenazesi, yarın öğlende Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan Komando Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker, dün Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin cenazesi Van'da yapılan törenin ardından askeri kargo uçağı ile memleketi Sivas'a getirildi. Şehit Uzman Çavuş Peker'in cenazesini Sivas Nuri Demirağ Havalimanında Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri ile şehidin annesi Meral ve babası Ahmedi Duran Peker, eşi Özge Kılıç Peker ile arkadaşları karşıladı.

EŞİNİN FOTOĞRAFINI BIRAKMADI

Şehidin cenazesi uçaktan indirildiği sırada eşi Özge Kılıç Peker ile şehidin yakınları sinir krizi geçirdi. Şehidin eşi Özge Kılıç Peker eşinin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Peker'in cenazesi Sivas Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Uzman Onbaşı Furkan Peker yarın öğle namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

Görüntü Dökümü:
-Havalanından görüntüler
-Uçağın gelişi
-Cenazesinin indirilişi
-Yakınlarının yaşadığı üzüntü
-Eşinin, şehidin fotoğrafyıla görüntüsü
-Cenazenin götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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