DHA YURT Şehit üsteğmenin acı haberi Ankara'ya ulaştı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonunda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın Ankara'da yaşayan anne ve babasına acı haber ulaştı. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

TSK'nın Afrin'de terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit oldu. Şehidin acı haberi, Ankara'nın Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi'nde oturan baba emekli astsubay Canpolat (54) ve anne Sevim Usta'ya (50) ulaştı. Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın acı haberi aileye askeri yetkiler yanlarında sağlık ekipleriyle birlikte verildi.

Şehidin baba evi ve bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatılırken, komşuları ve yakınları da aileye taziyede bulundu. Ayrıca Çankaya Belediyesi tarafından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Bu arada şehidin Miray isminde 3 yaşında bir kızı olduğu öğrenilirken, Antalya'da görev yapan İngilizce öğretmeni eşi Saide Üstüner Usta'nın kızıyla birlikte Ankara'ya gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Şehit üsteğmenin babası Canpolat Usta'nın da emekli astsubay olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin evinden görüntü

-Türk bayrağından görüntü

-Genel detaylar

Haber-Kamera:Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

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