DHA YURT - Şehit üsteğmenin ailesi, Şanlıurfa’ya geldi

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki Şeyh Horoz bölgesinde teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir’de yaşayan ailesi Şanlıurfa’ya geldi.
Teröristlerin Şeyh Horoz bölgesinde tanka düzenlediği saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun, İzmir’de yaşayan babası Mehmet, annesi Yasemin Çubukçu ve ismi öğrenilemeyen kız kardeşi Şanlıurfa’ya geldi. Uçakla GAP Havaalanı'na gelen şehidin ailesini Vali Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu tarafından karşılandı. Havaalanından ayrılan şehidin ailesi, Osmangazi Mahallesi'ndeki şehidin dedesinin evine geçti. Şehidin dedesinin oturduğu eve Türk Bayrağı asılırken, sağlık ekipleri, polis ve askeri yetkililer acılı aileye teselli etmek için evde hazır bulundu. Şehit Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun cenazesinin DNA tespitinin ardından Şanlıurfa’da toprağa verileceği belirtildi..
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------------
- Şehidin dedesinin evi
- Eve asılan Türk bayrağı
- Acılı aileyi ziyaret edenler
- Şehidin fotoğrafı
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 159 MB
Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)
Selfie faciası! Durumları ağır
Kilis ve Hatay'ın sınır ilçelerinde okullar tatil edildi! Valilik açıkladı
Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin
İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi
Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'
Furkan Vakfı hakkında şok iddia
CHP kongresinde yeni gelişme! Kılıçdaroğlu'nun listesi belli oldu
TBMM'de 70 saniyede 1 madde görüşüldü
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum